Производство красной икры в России вырастет

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, объем производства красной икры в России в 2023 году увеличится примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом, при этом ожидается низкая цена на нее. Шестаков поделился этой информацией с журналистами во время Восточного экономического форума. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что запасов икры будет достаточно для всех потребителей, благодаря большому улову горбуши. Горбуша является социальным видом лососевых рыб и имеет доступную цену. Большая часть горбуши будет направлена на внутренний рынок. Ожидается, что объем икры будет увеличен в два раза или даже больше.

В августе на Камчатке полиция задержала шесть подозреваемых в незаконном обороте красной икры. Всего было выявлено два преступления. В первом случае были задержаны пять местных жителей. По версии правоохранителей, они вылавливали рыбу на реке Авача, после чего добывали икру. У подозреваемых обнаружили более 500 особей разных видов рыб и более 60 кг икры.

Второй инцидент произошел на рыбоперерабатывающем заводе. Там полиция изъяла 175 кг икры без обязательной маркировки. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, чем между собой отличается красная икра.