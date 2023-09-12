РФПИ и Роснедра договорились о совместном стимулировании минерально-сырьевой базы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) подписали соглашения о стратегическом сотрудничестве для совместной работы над проектами развития российского минерально-сырьевого комплекса. Подписание состоялось в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«РФПИ и Федеральное агентство по недропользованию объединяют усилия и экспертизу для стимулирования инвестиционного процесса в сфере недропользования, решения комплекса задач по ее инновационному развитию и содействия достижению целей, сформулированных Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Это позволит привлекать инвестиции в геологоразведку, новые технологии, более эффективно развивать месторождения в Российской Федерации», - подчеркнул он.

«Сегодня минерально-сырьевой комплекс нашей страны недооценен на должном уровне. Сотрудничество Роснедр с такими финансовыми институтами, как РФПИ, поможет раскрыть потенциал отрасли и сформировать сбалансированную инвестиционную среду», – добавил глава Роснедр Евгений Петров.

Партнерство РФПИ и Роснедр будет развиваться по целому комплексу приоритетных направлений. В частности, речь идет о стимулировании притока частных инвестиций в сферу геологоразведочных работ и разработки месторождений. В фокусе стратегического партнерства также находится инновационное развитие недропользования: повышение качества и инвестиционной ценности геологической информации в результате внедрения передовых цифровых технологий в сфере геологоразведки, более эффективное выявление запасов полезных ископаемых с меньшим расходованием финансовых и иных ресурсов, формирование фонда перспективных объектов недропользования. Важным направлением в рамках сотрудничества сторон станет совместная работа по созданию и развитию системы оценки запасов полезных ископаемых.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ПСБ договорились на ВЭФ-2023 о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов высокого класса и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.