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Сбер до конца года откроет еще 15 офисов в Крыму

В Симферополе появится здание головного отделения Сбера

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Артем Креминский/РИА «Новости»

Сбербанк до конца 2023 года планирует открыть еще около 15 офисов в Крыму, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«До конца года мы откроем еще полтора десятка наших офисов в Крыму», — сказал он.

Кузнецов, которого цитирует ТАСС, также сообщил, что банк активно работает над открытием в Симферополе здания головного отделения. «Оно приобретено, проект утвержден, идет его реализация. Мы планируем к концу года, может чуть раньше запустить это здание. Это будет самый крупный офис на полуострове», — отметил он.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе, а в середине июля — в Керчи. В ходе Петербургского экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк планирует довести число банкоматов на полуострове до 130.

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ВЭФ-2023
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