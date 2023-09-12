В Забайкальском крае появится город «Чита 2.0»

На Восточном экономическом форуме президент группы «Основа» Александр Ручьев рассказал о планах компании по созданию нового города в Забайкальском крае на площади 1000 гектаров. Проект получил название «Чита 2.0». Об этом информирует РИА Новости.

Как заявил Ручьев, на форуме было подписано соглашение с властями края о проектировании города. По предварительной задумке, будут построены бизнес-кластеры, научно-технические центры, образовательные и медицинские учреждения, а также развлекательные и спортивные объекты. Также планируются возвести комплекс культурных объектов.

Предусматривается два типа застройки: здания не выше трех этажей в периферийной части и высотные здания в центральной части.

По заявлению Ручьева, уже удалось обсудить предварительную концепцию проекта с одной из крупнейших строительных компаний из Китая, которая проявила интерес к участию в его реализации.

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