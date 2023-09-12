В МИД рассказали о ситуации с расчетом в рупиях

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с «зависшими» на счетах российских компаний деньгами не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, индийские партнеры рассказали, что понимают серьезной данной проблемы, а также будут предлагать российской стороне различные варианты.

Он подчеркнул, что Москва планирует и дальше активнее пользоваться расчетами в рупиях.

До этого экс-руководитель Минфина РФ Михаил Задорнов заявил, что российские компании за полгода накопили около 30 млрд рупий на зарубежных счетах. Это создавало давление на курс рубля, так как валюту нельзя было обменять из-за ограничений в Индии.

Индия запрещает проведение некоторых операций со своей национальной валютой. В индийских банках не всегда хватает рублей для конвертации рупий в другую валюту, отмечает РБК.

По данным Bloomberg, на счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.