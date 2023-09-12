Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказали о ситуации с расчетом в рупиях

МИД России: вопрос об отказе от расчетов в рупиях не стоит

close
100%
Global Look Press

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с «зависшими» на счетах российских компаний деньгами не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, индийские партнеры рассказали, что понимают серьезной данной проблемы, а также будут предлагать российской стороне различные варианты.

Он подчеркнул, что Москва планирует и дальше активнее пользоваться расчетами в рупиях.

До этого экс-руководитель Минфина РФ Михаил Задорнов заявил, что российские компании за полгода накопили около 30 млрд рупий на зарубежных счетах. Это создавало давление на курс рубля, так как валюту нельзя было обменять из-за ограничений в Индии.

Индия запрещает проведение некоторых операций со своей национальной валютой. В индийских банках не всегда хватает рублей для конвертации рупий в другую валюту, отмечает РБК.

По данным Bloomberg, на счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях