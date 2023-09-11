Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российским частным инвесторам предложат вложиться в медицинский бизнес

АФК «Система» намерена привлечь частных инвесторов в сеть медицинских клиник

close
100%
Медси

Корпорация АФК «Система» рассматривает возможность до конца 2024 года привлечь инвесторов в сеть клиник и медицинских центров «Медси», сообщил РБК президент корпорации Тагир Ситдеков в рамках Восточного экономического форума.

В АФК отметили, что по результатам первого полугодия 2023 года «Медси» нарастила выручку на 15,7% до 20 млрд руб., показатель OIBDA достиг 3,4 млрд руб. против 2,9 млрд руб. в первом полугодии прошлого года.

Росту финансовых показателей «Медси», как сообщалось ранее, способствовали увеличение загрузки медицинских центров, оказание медпомощи на дому, развитие телемедицины, лабораторного и аптечного направлений.

Представитель «Медси» указал на то, что общее количество клиник сети по России на данный момент насчитывает 142, в их числе 64 клиники в Москве и области, 78 клиник в других регионах. При этом число уникальных пациентов медучреждений компании за первые 6 месяцев этого года увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 975,7 тыс. человек.

Кроме того, в компании рассказали, что сеть оснащает свои клиники передовым оборудованием и внедряет высокие медицинские технологии. В клиниках сети открыты более 40 центров компетенций в области репродуктологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, эндоскопии, онкологии и химотерапии, рентгенэндоваскулярной хирургии.

В корпорации подчеркивают, что медицинская компания нацелена на развитие и внедрение цифровых сервисов.

В пресс-службе АФК «Система» сообщили, что данный актив уже привлекает внимание инвесторов. В частности, в этом году все облигационные займы «Медси» прошли при значительном превышении спроса над предложением.

Все новости на тему:
ВЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях