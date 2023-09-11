Российским частным инвесторам предложат вложиться в медицинский бизнес

Корпорация АФК «Система» рассматривает возможность до конца 2024 года привлечь инвесторов в сеть клиник и медицинских центров «Медси», сообщил РБК президент корпорации Тагир Ситдеков в рамках Восточного экономического форума.

В АФК отметили, что по результатам первого полугодия 2023 года «Медси» нарастила выручку на 15,7% до 20 млрд руб., показатель OIBDA достиг 3,4 млрд руб. против 2,9 млрд руб. в первом полугодии прошлого года.

Росту финансовых показателей «Медси», как сообщалось ранее, способствовали увеличение загрузки медицинских центров, оказание медпомощи на дому, развитие телемедицины, лабораторного и аптечного направлений.

Представитель «Медси» указал на то, что общее количество клиник сети по России на данный момент насчитывает 142, в их числе 64 клиники в Москве и области, 78 клиник в других регионах. При этом число уникальных пациентов медучреждений компании за первые 6 месяцев этого года увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 975,7 тыс. человек.

Кроме того, в компании рассказали, что сеть оснащает свои клиники передовым оборудованием и внедряет высокие медицинские технологии. В клиниках сети открыты более 40 центров компетенций в области репродуктологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, эндоскопии, онкологии и химотерапии, рентгенэндоваскулярной хирургии.

В корпорации подчеркивают, что медицинская компания нацелена на развитие и внедрение цифровых сервисов.

В пресс-службе АФК «Система» сообщили, что данный актив уже привлекает внимание инвесторов. В частности, в этом году все облигационные займы «Медси» прошли при значительном превышении спроса над предложением.