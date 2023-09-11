В Финляндии оценивают влияние разъяснений Еврокомиссии в отношении россиян

Таможенные органы и Министерство иностранных дел Финляндии оценивают влияние пояснительной записки Еврокомиссии в отношении россиян о ввозе ряда товаров для личного пользования. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время таможенная служба и Министерство иностранных дел оценивают влияние этой пояснительной записки на ситуацию в Финляндии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные разъяснения по этому вопросу будут опубликованы в ближайшее время.

До этого в Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под ограничения ЕС. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. Он добавил, что страны ЕС могут не конфисковать личные вещи граждан России, въезжающих в Евросоюз, даже если какие-то из них числятся в перечне вещей, запрещенных для импорта.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.