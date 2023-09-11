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Экономист назвал плюсы лимита на рублевые переводы за рубеж

Экономист Разуваев: лимит на вывод средств в рублях ограничит отток капитала

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Мария Девахина/РИА Новости

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в эфире НСН высказался в поддержку инициативы главы ВТБ Андрея Костина о введении ограничений на рублевые переводы за границу. По словам экономиста, такие меры позволят ограничить отток капитала из России.

«Сбережения вряд ли хранят за рубежом, все-таки основная биржа у нас, но мало ли. Рубли за рубеж активно выводят наши трудовые мигранты из Центральной Азии, Армения. <...> Плюс не надо забывать про релокантов. Все эти моменты активно присутствуют, истории совершенно разные, у России все-таки достаточно крупная экономика», — отметил Разуваев.

Он добавил, что ежемесячный лимит в 100 млн рублей является «нормальным порогом».

Как считает Костин, порог можно установить на уровне 100 млн рублей — такой же, как на валюту ($1 млн или эквивалент этой суммы в иной валюте). По мнению главы банка, необходимо предпринимать «какие-то дополнительные действия (для поддержки рубля) к тому», что власти России «привыкли делать».

Ранее Костин оценил возможность полной финансовой блокады России.

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