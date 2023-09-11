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Стоимость дизельного топлива на бирже обновила рекорд

Стоимость летнего дизельного топлива на бирже превысила 71 тыс. рублей

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Depositphotos

Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник превысила 71 тысячу рублей за тонну, установив новый рекорд, следует из данных торгов.

Цена дизтоплива выросла по итогам торгов на 1,39% и составила 71,047 тыс. руб/т. В то же время цена бензина марки АИ-92 также установила новый рекорд, подорожав на 0,99%, до 67,6 тыс. руб/т. В свою очередь бензин АИ-95, напротив, незначительно подешевел (-0,52%).

Стоимость авиакеросина обвалилась на 7,11%, однако она остается высокой по историческим меркам в 66,2 тыс. руб/т. Сжиженные углеводородные газы подрожали на 0,46%, до 23,3 тыс. руб. Стоимость топочного мазута также перешла к снижению, достигнув отметки в 37,7 тыс. руб/т.

Минэнерго продолжает работать над снижением цен на основные виды топлива в РФ. Ранее глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов связал рост стоимости с ремонтами ряда НПЗ. Кроме того, Минэнерго оценило объем «серого» экспорта топлива из России с начала текущего года в несколько миллионов тонн.

Ранее Минэнерго задумалось об ограничении экспорта топлива из РФ.

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