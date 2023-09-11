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На ВЭФ заявили о необходимости улучшения логистики на Дальнем Востоке

Президент РСПП: необходимо учитывать международные вызовы в развитии логистики

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AP

На Востоке необходимо развивать не только восточный полигон, но и другие транспортно-логистические цепочки, заявил на сессии «Новая логистика Дальнего Востока – «белый лебедь» экономики России» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«При повороте на Восток следует не только развивать восточный полигон (БАМ, Транссиб, порты Дальнего Востока, включая Приморский край), но и другие транспортно-логистические цепочки, например, Северный морской путь и Северный широтный ход», — сказал он.

По словам Шохина, сегодня «идет мощная конкуренция за глобальные транспортно-логистические потоки».

«Например, Джо Байден (президент США – прим.ред.) на завершившейся «двадцатке» заявил о планах запустить вместе с Индией и союзниками Вашингтона железнодорожный и судоходный коридор, который свяжет Индию, Ближний Восток и Европу», - отметил он.

На сессии отмечалась значимость технологичных портов, расположенных в тяжелых климатических условиях, таких как грузовой терминал «Енисей» и строящийся порт «Индига» в Ненецком автономном округе.

Благодаря таким проектам разгружается восточный полигон, поскольку будут задействованы меридианные маршруты, отметил Александр Шохин.

«Мы же тоже ориентируемся на то, что международный транспортный коридор «Север-Юг» заканчивается в Мумбаи. Там будет за что побороться, в том числе технологии, грузы. Необходимо предъявить их в таком объеме, и такого уровня, чтобы можно было конкурировать с «партнерами», — сказал Шохин.

VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

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