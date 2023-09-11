ЦБ пока осторожно отнесся к идее ограничений на вывод рублей

Заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов прокомментировал инициативу главы ВТБ Андрея Костина о введении лимита на вывод из России рублевых средств. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в регуляторе обратили внимание на предложение банкира, однако оно требует детального изучения и оценки.

«Это только сегодня прозвучало. Думаю, обратили внимание на это высказывание. Необходим анализ того, насколько этот механизм действительно задействован», — пояснил Гузнов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит в 100 млн рублей на перевод рублевых средств за границу. По его словам, это позволит сократить спекулятивный спрос на валюту.

Гузнов считает, что пока рано говорить о введении такого рода ограничений. Необходимо оценить масштабы описанной Костиным схемы вывода средств через конвертацию рублей в валюту.

«Нужно понять, насколько механизм вывода средств через конвертацию задействован, прежде чем принимать решение», — резюмировал зампред ЦБ.

На прошлой неделе Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты.

Ранее ЦБ снял ограничение на продажу наличной валюты гражданам.