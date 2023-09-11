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На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН

Иван Поляков: Россия стремится укрепить сотрудничество со странами АСЕАН

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Россия готова работать над торгово-экономическим и инвестиционным сотрудничеством с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил в рамках бизнес-диалога «Россия — АСЕАН» председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков.

Наиболее эффективной формой сотрудничества, по словам Полякова, могли бы стать совместные долгосрочные проекты.

«В числе приоритетных направлений для взаимодействия – обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, экономика замкнутого цикла, экология, цифровизация, развитие умных городов, расширение научно-образовательного сотрудничества», – заявил Поляков.

VIII ВЭФ проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

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ВЭФ-2023
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