Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути достиг 23 млн тонн

Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается, более того, по итогам нынешнего года не исключен новый рекорд по количеству грузов, перевезенных по этой морской трассе, заявил на сессии «Мировой транспортный северный путь» Восточного экономического форума специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

«Если рассматривать 2021 год, у нас был рекорд по транзитным грузоперевозкам (по Севморпути - ред.), который достиг 2 миллионов тонн. По понятным и объективным причинам в 2022 году транзитный грузопоток достаточно серьезно снизился, практически на 90%. Но в этом году мы видим, что транзитный грузопоток восстанавливается, и буквально на днях по Северному морскому пути был перевезен первый (в нынешнем году) миллион именно транзитного груза», - сказал Панов.

Что касается общего объема грузоперевозок по СМП в текущем году, то на данный момент он уже превысил 23 миллиона тонн, отметил Панов.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост есть», - добавил он. Объем грузоперевозок по Севморпути в 2022 году составил 34 миллиона тонн. По итогам 2023 года, как планируется, он должен достичь 36 миллионов тонн.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке.