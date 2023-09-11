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В России создали первую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии

Кузнецов: Сбер стремится активно поддерживать программы в области климата

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Пресс-служба Сбербанка

Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Об этом в ходе VIII Восточного экономического форума сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Система дает российскому бизнесу возможность использовать современный и прозрачный инструмент снижения углеродного следа, разработанный с учетом национальных и мировых стандартов отчетности в области парниковых газов. Отмечу, что первый выпуск зеленых сертификатов в системе уже состоялся», — сказал Кузнецов.

Сертификат, эмитируемый в системе, подтверждает создание электрической энергии на генерирующем объекте (электростанции) из возобновляемых и низкоуглеродных источников. Сертификат приобретается социально ответственными компаниями, которые стремятся компенсировать свой углеродный след, поддерживая проекты, связанные с возобновляемой энергетикой.

«Реализуя подобные проекты, команда Сбера стремится активно поддерживать достижение экологических целей, установленных в международных соглашениях и национальных программах в области климата, а также приблизить выполнение цели банка по достижению углеродной нейтральности в среднесрочной перспективе», — добавил Кузнецов.

Цель создания системы — содействие устойчивому развитию и переходу на низкоуглеродную и возобновляемую энергетику в России, стимулирование привлечения инвестиций в эту область, а также сокращение выбросов парниковых газов и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

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