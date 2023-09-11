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Греф рассказал о планах Сбера превысить текущий прогноз по рентабельности капитала

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала

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Reuters

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год — свыше 22%. Об этом президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», — отметил глава Сбербанка.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Мероприятие организовано на территории Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский во Владивостоке. В целях безопасности участников ВЭФ охота в Приморье запрещена.

Восточный экономический форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

Ранее Греф рассказал, сколько заработал Сбер по РСБУ за последние восемь месяцев.

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