Экономист не увидел в России тренда на массовую национализацию

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не увидел угрозы начала системной национализации в России. По его словам, сейчас речь не идет о массовой национализации, однако госкомпании могут расширить деятельность в отдельных сегментах. Об этом пишет РБК.

По оценке Клепача, под контролем государства в РФ уже находится много активов, поэтому системной национализации не будет. Он считает, что она возможна лишь временно в некоторых сферах, например в портовой логистике.

В 2022 году Генпрокуратура активно подавала иски об изъятии частных активов, в том числе принадлежащих олигарху Андрею Мельниченко. Кроме того, по искам надзорного органа было национализировано имущество нескольких портов.

В середине июля президент России подписал указ о временном внешнем управлении активами иностранных инвесторов. В рамках этого указа ввели внешнее управление российскими активами Danone и «Балтики».

Ранее в МИД РФ заявили, что оставшиеся иностранные фирмы могут получить поддержку властей.