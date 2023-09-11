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Экономист не увидел в России тренда на массовую национализацию

Главный экономист ВЭБ прокомментировал риски «системной национализации» в России

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Пресс-служба «Точмаш-авто»

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не увидел угрозы начала системной национализации в России. По его словам, сейчас речь не идет о массовой национализации, однако госкомпании могут расширить деятельность в отдельных сегментах. Об этом пишет РБК.

По оценке Клепача, под контролем государства в РФ уже находится много активов, поэтому системной национализации не будет. Он считает, что она возможна лишь временно в некоторых сферах, например в портовой логистике.

В 2022 году Генпрокуратура активно подавала иски об изъятии частных активов, в том числе принадлежащих олигарху Андрею Мельниченко. Кроме того, по искам надзорного органа было национализировано имущество нескольких портов.

В середине июля президент России подписал указ о временном внешнем управлении активами иностранных инвесторов. В рамках этого указа ввели внешнее управление российскими активами Danone и «Балтики».

Ранее в МИД РФ заявили, что оставшиеся иностранные фирмы могут получить поддержку властей.

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