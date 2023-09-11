Стало известно, когда магазины Decathlon откроются в России

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что магазины Decathlon откроются в России до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — пояснил чиновник.

Покупателем магазинов Decathlon в России стала компания АРМ, которая владеет франшизами Mango. Decathlon продал APM 35 магазинов и один склад.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что магазины сети Decathlon откроются в России под новым названием. Предполагается, что новые магазины могут открыться под названиями «Десятиборье», dec. и «ДК». В первое время ассортимент магазинов может отличаться от привычного из-за проблем с логистикой. Всего к открытию готовятся 30-35 магазинов.

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