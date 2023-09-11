Минэнерго России прогнозирует снижение экспорта электроэнергии

Министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил, что Министерство энергетики прогнозирует снижение экспорта электроэнергии по итогам года, передает ТАСС.

Он также рассказал, что ограничения на экспорт электроэнергии в Китай будут действовать до конца текущего года.

«Ограничения [по экспорту электроэнергии в Китай] так и будут вводиться до конца года, объем экспорта будет ниже, чем в прошлом году», — сказал Шульгинов.

На полях форума министр ранее сообщал, что перебои с топливом на юге России возникли вследствие стремления поставщиков создать искусственный дефицит в туристический сезон путем закрытия заправок. Он подчеркнул, что Минэнерго предпринимает усилия с целью пресечь подобные действия.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.