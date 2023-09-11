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Новый филиал Сбербанка в Индии будет обслуживать корпоративных клиентов

Сбербанк намерен открыть филиал в Мумбаи в начале октября

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Shutterstock

Сбербанк планирует открыть филиал в индийском городе Мумбаи в начале октября, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Параллельно готовится запуск IT-подразделения в Бангалоре.

«В настоящее время уже подобрано помещение, сделан ремонт, идет найм персонала. Полноценное открытие офиса планируется в начале октября. В офисе будет представлен полный комплекс услуг для корпоративных клиентов», — цитирует Попова РИА «Новости».

Сбербанк сейчас также ведет переговоры об аренде рабочих помещений и поиск сотрудников на местном рынке для открытия IT-подразделения.

Сбербанк присутствует в Индии с 2010 года, когда был открыт первый филиал финансовой организации в Нью-Дели. Представители Сбербанка ранее сообщали, что банк получил разрешение на создание второго филиала в городе Мумбаи, хочет открыть его в 2023 году. Позже банк получил разрешение создать в Бангалоре IT-подразделение для нужд местного филиала.

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