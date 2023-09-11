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Участники ВЭФ смогут купить памятную монету с изображением Цоя в офисе Сбера

В офисе Сбера на ВЭФ начали продавать монеты с изображением Виктора Цоя

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Пресс-служба Сбера

В офис Сбера на Восточном экономическом форуме поступили в продажу памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

«Монеты с изображением Виктора Цоя выпущены Банком России ограниченным тиражом, они пользуются высоким спросом и их сложно найти в продаже. Спрос на монету формируют поклонники творчества Виктора Цоя и целое поколение людей, которое выросло на его песнях. Мы приглашаем участников ВЭФ воспользоваться эксклюзивной возможностью приобрести эту редкую памятную монету в нашем офисе», — отметила Тризонова.

Офис Сбера находится на кампусе ДВФУ в корпусе А, уровень 6.

В прошлом году на стенде Сбера на ВЭФ продавались памятные серебряные монеты «Международный форум по сохранению популяции тигра».

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ВЭФ-2023
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