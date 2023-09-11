Участники ВЭФ смогут купить памятную монету с изображением Цоя в офисе Сбера

В офис Сбера на Восточном экономическом форуме поступили в продажу памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

«Монеты с изображением Виктора Цоя выпущены Банком России ограниченным тиражом, они пользуются высоким спросом и их сложно найти в продаже. Спрос на монету формируют поклонники творчества Виктора Цоя и целое поколение людей, которое выросло на его песнях. Мы приглашаем участников ВЭФ воспользоваться эксклюзивной возможностью приобрести эту редкую памятную монету в нашем офисе», — отметила Тризонова.

Офис Сбера находится на кампусе ДВФУ в корпусе А, уровень 6.

В прошлом году на стенде Сбера на ВЭФ продавались памятные серебряные монеты «Международный форум по сохранению популяции тигра».