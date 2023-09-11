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В 2022 году Счетной палатой было выявлено бюджетных нарушений на 1,6 трлн рублей

Изотова: в 2022 году Счетная палата выявила нарушений на 1,6 трлн рублей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

И.о. председателя Счетной палаты России Галина Изотова заявила, что в 2022 году ведомство выявило в стране нарушения и недостатки в расходовании средств на 1,6 трлн рублей. Об этом Изотова рассказала в интервью газете «Известия».

По ее словам, не вся эта сумма образовалась за счет неэффективного использования. Значительную часть составляют нарушения и недостатки, которые связаны с ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности. Изотова отметила, что доля неэффективных и нецелевых расходов является незначительной.

В этом году, сказала и.о. главы Счетной палаты, ведомством было возвращено в федеральный бюджет 1,5 млрд рублей. В 2022 году — более 8 млрд рублей.

Изотова отметила, что в 2023 году фиксируем рост как общего количества нарушений и недостатков, так возвращенных в бюджет средств. По ее словам, Счетная палата выявляет ежегодно нарушения расходования бюджетных средств на триллионы рублей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не стоит искать скрытые смыслы в процедуре назначения главы Счетной палаты.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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