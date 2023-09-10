Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия обсуждает с Ираном и Азербайджаном экспорт электроэнергии в Армению и Иран

Шульгинов: Москва планирует экспортировать электричество в Армению и Иран

close
100%
Depositphotos

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Москва проводит с Тегераном и Баку переговоры, касающиеся возможности экспорта 300 МВт электроэнергии с использованием имеющейся инфраструктуры через Азербайджан в Армению и далее в Иран. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам министра, российская сторона сейчас просто рассматривает возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, затем — в Иран, а потом, возможно, и в другие страны. Шульгин отметил, что на первом этапе Москва договаривается с Тегераном и Баку использовать существующую энергетическую инфраструктуру, не прибегая к новому строительству.

Министр подчеркнул, у всех участников проекта имеется заинтересованность в его реализации.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающий создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях