Россия обсуждает с Ираном и Азербайджаном экспорт электроэнергии в Армению и Иран

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Москва проводит с Тегераном и Баку переговоры, касающиеся возможности экспорта 300 МВт электроэнергии с использованием имеющейся инфраструктуры через Азербайджан в Армению и далее в Иран. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам министра, российская сторона сейчас просто рассматривает возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, затем — в Иран, а потом, возможно, и в другие страны. Шульгин отметил, что на первом этапе Москва договаривается с Тегераном и Баку использовать существующую энергетическую инфраструктуру, не прибегая к новому строительству.

Министр подчеркнул, у всех участников проекта имеется заинтересованность в его реализации.

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