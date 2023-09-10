Стало известно, сколько еще будет дорожать доллар

Укрепление американской валюты сейчас основывается на ожиданиях рынков о сохранении жесткой монетарной политики ФРС на фоне сильных экономических данных в США. Но ситуация может измениться, поскольку экономика США находится под высоким давлением, об этом пишет Forbes.

По словам управляющего ГПБ Егора Сусина, рынки переоценивают готовность ФРС сохранять высокие ставки из-за позитивной экономической статистики в США. «Такой набор данных говорит о том, что ФРС, вероятно, будет держать ставку выше и дольше, чем ожидалось», — отмечает Сусин.

В то же время в зоне евро данные указывают на замедление роста, из-за чего ЕЦБ может взять паузу в повышении ставок, несмотря на высокую инфляцию. Экономики Германии и Нидерландов уже вошли в рецессию. Эксперты полагают, что разница в подходах ФРС и ЕЦБ будет и дальше оказывать поддержку доллару.

Однако Сусин считает, что при сохранении высоких ставок ралли (в экономике быстрый стремительный рост цены какого-либо актива — прим. «Газеты.Ru») доллара не будет вечным. «Рост экономики США при нынешней модели конечен», — говорит он. При появлении первых негативных новостей это сразу же отразится на индексе доллара. Что, в свою очередь, ознаменует окончание роста американской валюты.

Укрепление доллара оказывает ограниченное влияние на рубль, отмечают эксперты. Для российской валюты важнее ситуация на внутреннем рынке и стоимость нефти. По словам аналитика Александра Потавина, связь доллара и нефти ослабла из-за расчетов за сырье в национальных валютах. Из-за этого корреляция нефти и доллара оказалась потерянной. В краткосрочной перспективе он может укрепиться по отношению к рублю сильнее, чем евро и юань, но при выходе негативных статданных по США ситуация может сложиться противоположной.

Недавно аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских допустил подорожание доллара до 100 рублей.

Ранее аналитики ухудшили прогноз по курсу рубля на ближайшие три года.