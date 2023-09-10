Ирак и Турция не пришли к соглашению об экспорте нефти из Иракского Курдистана

Глава Миннефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил, что до сих пор не удалось достичь договоренности с Турцией о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана. Об этом сообщает INA.

«Соглашение с турецкой стороной о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан до сих пор не было достигнуто», — cказал министр, отметив, что экспорт с месторождений в Иракском Курдистане все еще приостановлен.

По его словам, уровень добычи нефти в Ираке превысил 4,23 млн баррелей в сутки.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Ирак официально признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. Турецкий дипломат указал, что РПК оккупировала регионы Ирака Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень. По его словам, организация игнорирует границу между Ираком и Сирией и «стремится создать террористический коридор, объединив два региона» на севере двух стран.

Ранее МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн т зерна в Турции.