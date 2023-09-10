Максим Орешкин отметил возросшую популярность предпринимательства в России

Статистика показывает, что за последние 10 лет в России стало в разы больше предпринимателей, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Растущие бренды Дальнего Востока».

«В свое время Игорь Иванович [Шувалов, председатель ВЭБ.РФ] начинал проект по малому и среднему предпринимательству, и тогда много говорилось о том, что в России мало людей хотят стать предпринимателями, это вопрос вдохновения. Сейчас статистика показывает, что это показатель в России за последние 10 лет увеличился в разы. Все больше людей хотят становиться предпринимателями, создавать свои собственные бренды, продвигать свои идеи вперед», — констатировал Орешкин.

Участники дискуссии обсудили растущий спрос граждан страны на продукцию отечественных марок в сфере туризма, производство одежды и еды. Представители локальных компаний рассказали, в чем заключается их уникальность в формате быстрых выступлений. В ходе мероприятия состоялась презентация ряда успешных российских проектов, охватывающих самые разные сферы деятельности — от рюкзаков хабаровских мультипликаторов до украшений из бетона и купальников с принтами в виде татуировок.

«Сегодня мы видели очень много прекрасных людей, которые претворяют в жизнь свои мечты, и заряжают всю страну своей позитивной энергией. Я надеюсь, что у этих людей будет получаться больше, они будут достигать лучших результатов, к ним присоединятся другие, и все они будут друг с другом состязаться в жесткой конкурентной борьбе и тем самым становиться сильнее, работать не только на наш рынок, но и рынок всего мира. Как мы видим, у многих это уже получается. Спасибо им за то, что они делают, за каждый день, каждую новую идею, за преодоление каждой новой проблемы. Спасибо им за то, что они есть, а мы будем их поддерживать», — заключил Максим Орешкин.

Помощник президента также отметил, что пустых торговых площадей уже практически не осталось, и, если взять крупные города и торговые центры — все освободившиеся после ухода западных брендов пространства уже заполнены. «В той же Москве уже много российских брендов, которые торгуют там своей продукцией», — сказал он.