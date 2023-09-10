Россия и Китай настроены ускорить переговоры по «Силе Сибири 2»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил РИА Новости, что Россия и Китай настроены ускорить переговоры по проектам «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2».

«Китай – наш основной партнер на Востоке. Главные обсуждаемые сейчас проекты с КНР — это «дальневосточный маршрут» и «Сила Сибири 2». И Москва, и Пекин настроены на ускорение переговоров», — сказал Шульгинов.

Он также отметил ежегодное наращивание поставок по трубопроводу «Сила Сибири».

До этого российский президент Владимир Путин во время совещания по проекту «Мурманский СПГ» заявил, что власти страны рассматривают возможность ускорения строительства трубопровода «Сила Сибири — 2».

В мае Financial Times написала, что Китайская Народная Республика затянет переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который обеспечит поставки российского газа через Монголию.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».