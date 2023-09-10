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В Минэнерго РФ рассказали об объемах экспорта электроэнергии

Шульгинов: объем экспорта электроэнергии в 2023 году будет ниже, чем в прошлом

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Depositphotos

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости, что объем экспорта российской электроэнергии в 2023 году будет ниже, чем в 2022-м.

Шульгинов в качестве одной из причин назвал сокращение поставок в Китай с начала года на 18%.

По его словам, сокращение экспорта электроэнергии в Китай связано с большими объемами ремонтных работ в генерации — больше 1000 МВт.

По итогам 2022 года компания «Интер РАО» поставила в Китай рекордный объем электроэнергии — 4,7 млрд кВт.ч.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни сообщало, что в августе Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое превысив объемы поставляемых нефтепродуктов из США.

Объем закупок увеличился в 2,1 раза и составил 920 тысяч тонн. Стоимость закупок возросла до $672,8 млн. США являлись вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, но объем американского экспорта сократился до 311,3 тыс. тонн.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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