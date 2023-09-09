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Россиянкам рассказали, что больше всего подорожало из базовой косметички

АТОЛ: за год помада подорожала на 22% больше всего из базовой косметики

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Shutterstock

Больше всего из базовой косметички в России в 2023 подорожала помада — на 22%, до 338 рублей в среднем. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на статистику IT-компании АТОЛ.

Тени для век выросли в цене на 10%, до 386 рублей в среднем. Блеск для губ стал дороже на 6%, карандаш для губ — на 5%, пудра — на 3%. Их средняя стоимость составила 353 рубля, 265 рублей и 539 рублей соответственно.

Самый дорогой предмет из базового косметического набора — тональный крем. В этом году он в среднем стоил 651 рубль, что на 6% больше показателя прошлого года. Немногим дешевле оказались румяна, их покупали за 646 рублей. Цена на эту позицию за год не изменилась. Средняя стоимость хайлайтера и туши для глаз за год также остались на уровне прошлого года — 465 рублей и 304 рубля.

Цены на подводку для глаз и консилер упали на 7% и 3%, составив 264 и 431 рубля соответственно.

Купить базовый комплект косметики можно в среднем за 4642 рубля. За год он подорожал на 3,6%.

Исследование обезличенных продаж косметики проводилось по данным «АТОЛ Онлайн». В ходе него было проанализировано более 31,5 млн чеков.

Ранее в России резко выросли продажи парфюмерии и косметики.

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