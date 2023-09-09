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Стало известно, в какую валюту россияне стали чаще вкладываться

Эксперт Манкевич сообщил, что россияне все чаще хранят свои средства в юанях

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Depositphotos

Россияне все чаще хранят деньги в китайских юанях. Об этом РИА Новости рассказал председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По словам эксперта, юань постепенно заменяет гражданам доллар.

«В Москве давно присутствуют несколько китайских финансовых учреждений. Причем один из банков КНР — ChinaConstructionBank — уже начинает работать даже с российским населением», — отметил Манкевич.

За первые семь месяцев этого года объем спот-торгов юанем на Московской бирже достиг 18,3 трлн в рублях, это в 6,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов объяснил тенденцию повышением спроса на китайскую валюту со стороны российских бизнеса и инвесторов. В ближайшее время спрос на юани в России вряд ли упадет, считает Беджанов. Он допустил, что это возможно только при нормализации отношений России со странами Запада и ослаблении санкций в отношении золотовалютных резервов Центробанка РФ.

Впрочем, динамика курса китайской валюты может отпугнуть часть инвесторов, сообщало Reuters. 7 сентября курс юаня к доллару на Шанхайской бирже опустился до минимума с 12 декабря 2007 года — 7,3279 юаней. После этого китайская валюта продолжила дешеветь на мировом рынке, обновив 10-месячный минимум к доллару США и приблизившись к 16-летнему.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс юаня составил 13,267 рублей, подешевев с открытия на 0,15%.

Ранее банки Китая нарастили кредитование российских банков в четыре раза.

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