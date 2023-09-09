Спрос россиян на осенние туры заметно вырос

Число бронирований организованных туров на эту осень выросло на 5-25% по сравнению с годом ранее. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.

Спрос россиян на туры в бархатный сезон увеличился на 25% год к году, рассказали в Travelata.ru. В «Слетать.ру» зафиксировали рост продаж на 5% и отметили, что бронирования идут на уровне августа, а сезонного снижения активности не наблюдается.

Средний чек по всем направлениям вырос на 15% в годовом выражении, до 164 тыс. рублей.

С учетом дисконтов стоимость отдельных туров, например, в Турцию снизилась на 35–45% к летним пикам, и это привело к спонтанным покупкам, объяснил представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, сезонные дисконты стали привычным делом для россиян, но в этом году их реакция могла быть более выраженной на фоне высоких средних цен и активного продвижения туров. Эксперты назвали газете еще ряд причин позитивной динамики — укрепление потребительской уверенности, а также рост объемов перевозок в популярные страны и в целом расширение списка доступных направлений.

Наибольшим спросом у россиян в бархатный сезон пользуется Турция. По данным «Слетать.ру», направление формирует 42,6% продаж против 47,6% годом ранее. Средняя стоимость бронирования увеличилась на 12% в годовом выражении, до 196,1 тыс. рублей. Но по сравнению с августом цены снизились на 5%.

«Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Островок.Ru» сообщала, что Белоруссия и Турция стали лидерами по числу бронирований россиян на сентябрь-ноябрь 2023 года. На эти страны пришлось 18% и 17% всех броней соответственно. В число популярных направлений также вошли Таиланд, Италия, Абхазия, Армения, Грузия и Узбекистан, Франция и Япония.

Ранее «Газета.Ru» назвала самые популярные регионы России для отдыха осенью.