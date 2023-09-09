Российские компании стали чаще брать на работу фрилансеров из ближнего зарубежья

В январе-июле 2023 года российские компании привлекли к работе 4,5 тыс. фрилансеров из Грузии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Такую статистику приводит сервис для фрилансеров Solar Staff, его исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Количество компаний, которые работают с фрилансерами из стран ближнего зарубежья, за год выросло на 31%. В 2022 году таковых было 191, в этом году – уже 259. Российские компании выплатили фрилансерам из Грузии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана 815 млн рублей в этом году, что втрое больше прошлогоднего показателя.

Среднемесячный доход таких работников составил 56 тыс. рублей, на 20% увеличившись по сравнению с 2022 годом. 65% фрилансеров получали оплату своих услуг в рублях, а 35% – в долларах и евро.

«Компании нанимали и релокантов из России, и граждан стран ближнего зарубежья. Фрилансеры предлагали свои услуги в ИТ и телекоме, образовании, рекламе, электронной коммерции, массмедиа», — рассказали в пресс-службе Solar Staff.

Исследование было проведено в сентябре 2023 года. Solar Staff проанализировал, как много российских компаний в 2022 и 2023 годах работают с фрилансерами из стран ближнего зарубежья.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российские компании стали чаще пользоваться услугами фрилансеров из Азии.