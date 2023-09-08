В России рекордно подорожали апельсины

Цены на апельсины в России рекордно выросли за последние два месяца, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным ведомства, к концу августа цены на апельсины поднялись на 21% в месячном выражении. В июле подорожание составило 22,6%. В результате за два месяца стоимость апельсинов выросла на 71%, что стало рекордом с начала века для указанного периода.

Отмечается, что до этого подобный рост цен на апельсины фиксировали в 2007 году. Сильнее всего эти фрукты дорожают в период с августа по октябрь. Но даже в это время подобных скачков цен не наблюдалось.

До этого доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута сообщала, что данные Росстата о том, что покупательная способность доходов россиян вернулась к пандемийному времени, не соответствует тому, что происходит в реальной жизни. По ее словам, Росстат изменил методику расчета прожиточного минимума.

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