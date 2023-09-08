Большинство счетов россиян на бирже оказались пустыми

По данным Центрального банка России, увеличение общего количества брокерских счетов в стране не повлияет на реальную ситуацию, ведь две трети из них являются пустыми, а на четверти лежит менее 10 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным регулятора, во втором квартале 2023 года общий объем активов вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 8 трлн рублей. При этом более 1 млн рублей находится на счетах только у 1% инвесторов.

По словам управляющего директора инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрия Александров, из предыдущих обзоров ЦБ можно было сделать аналогичный вывод. Практически всеми активами, порядка 90-95%, распоряжаются владельцы 3,5% счетов.

Он подчеркнул, что практика, когда вместе с открытием банковского счета создают и брокерский, плодит формальных инвесторов. Многие из них даже не понимают, что у них есть такой счет, или же ради интереса кладут туда менее 10 тысяч рублей.

До этого в российском Центробанке заявили, что россияне в августе продали валюту на общую сумму 42,1 млрд рублей.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.