Названы самые популярные регионы России для отдыха осенью

Краснодарский край стал лидером по числу бронирований российских туристов на сентябрь-ноябрь 2023 года. На этот регион пришлось 25% всех броней. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок.Ru», проведенном по запросу «Газеты.Ru».

В топ-3 самых популярных мест для отдыха осенью вошли также Санкт-Петербург (15% бронирований) и Москва (12%). Доля Калининградской области составила 7%, Ставропольского края и Дагестана — по 3%. На Нижегородскую и Московскую области, а также Приморский край пришлось по 2% бронирований на осень.

В список регионов, лидирующих по показателям прироста бронирований, вошли Алтай, Мурманская и Новосибирская области. Спрос там вырос на 50%, 38% и 37% соответственно. Число бронирований в Иркутской области и Красноярском крае выросло на 24% и 23% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи с датами заезда в сентябре-ноябре по России составила 4 200 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году (3 800 рублей). Средняя продолжительность бронирования сохранилась на уровне прошлого года — четыре дня.

«Этой осенью российские туристы чаще бронируют проживание в альтернативных объектах размещения – гостевых домах, апартаментах, хостелах. На их долю приходится 35% от всех бронирований по России», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Чаще всего россияне выбирают отели категории три звезды, на них пришлось 21% бронирований. На апартаменты и отели без звезд пришлось по 20% броней. Гостевые дома выбрали 12% туристов, отели четыре звезды – 11%, две звезды – 5%. Хостелы и отели пять звезд бронировали в 4% и 2% случаев.

Ранее российские отельеры рассказали, что понижают цены из-за оттока туристов после закрытия аэропортов.