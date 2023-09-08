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Арбитраж постановил истребовать в пользу государства акции «Метафракс кемикалс»

Пермский суд взыскал в пользу государства акции «Метафракс кемикалс»

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Арбитражный суд Пермского края решил истребовать в пользу государства из чужого незаконного владения акции АО «Метафракс кемикалс», передает ТАСС.

Таким образом, в интересах РФ было удовлетворено исковое требование заместителя генерального прокурора России. Судья огласила решение, которое предполагает, что в пользу РФ истребовано «государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс кемикалс» в количестве 281 млн 672 тыс. 929 штук из чужого незаконного владения АО «Медиахолдинг», 802 тыс. 299 штук — из чужого незаконного владения ОАО «Метафракс трейдинг».

До этого газета «Ведомости» писала, что Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в пользу государства СИБЭКО предпринимателя Андрея Мельниченко.

В России предложили провести приватизацию в пользу пенсионеров.

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