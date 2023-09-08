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В Польше обвинили Украину в переходе границ из-за требования права поставлять зерно в ЕС

Польский министр: Украина переходит границы требуя права поставлять зерно в ЕС

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Global Look Press

Министр правительства Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Украина переходит определенные границы в споре о поставках своего зерна в Европейский союз, сообщает РИА Новости.

Этими словами он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.

«Это угроза, и это один из элементов давления со стороны Украины. Эти элементы иногда выходят за рамки классической дипломатии со стороны Украины», — сказал Шинковский.

Он добавил, что Украина использует средства дипломатического давления, иногда весьма нестандартные или выходящие за определенные границы.

До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинские власти категорически не согласны с этими планами.

Ранее Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

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