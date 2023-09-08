Начинающим инвесторам назвали пять главных ошибок

Новички на фондовом рынке часто начинают инвестировать на короткий срок, и это является ошибкой. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал лидер инвестиционного направления банка «Точка» Александр Троицкий. Он назвал пять главных ошибок начинающих инвесторов.

«Первая ошибка – стратегия Intraday Trading. Это торговля на бирже в течение одного дня в надежде сыграть на колебаниях цен. За всеми сигналами не успеть, а роботы торгуют уже лучше людей: они никогда не спят, а значит, могут 24/7 следить за рынком и совершать сделки в любом часовом поясе», — рассказал эксперт.

По его словам, большинство клиентов брокеров после неудач при такой стратегии приходят к тому, что инвестировать лучше на несколько лет, и остаются в выигрыше чаще, чем те, кто инвестирует краткосрочно.

Вторая ошибка — отсутствие осознанной стратегии.

«Нужна цель инвестиций — расти чуть выше инфляции без риска, расти намного быстрее инфляции с повышенным риском или сыграть в «рулетку» и поставить все на пару-тройку акций — с увеличением активов в три-четыре раза, но и с риском потери всех денег», — объяснил Троицкий.

Нужно четко определить стратегию и готовность к риску, а при желании поставить все «на красное» — вкладывать только те деньги, которые не страшно потерять, добавил эксперт.

Третья ошибка начинающего инвестора — принимать решения на основе ощущений и интуиции, а не цифр. По словам эксперта, перед игрой на бирже неободимо оценить перспективность: посмотреть на компанию, отрасль, страну. Следует изучить отчеты инвестиционных банков и стратегических компаний, а потом взвесить все «за» и «против».

Четвертая ошибка — инвестировать деньги, которые могут скоро понадобиться.

«Может произойти такое, что нужно быстро вывести деньги из инвестиций, но рынок в упадке. Тогда инвестор выходит в минус и получает убыток. Если бы не срочная потребность, можно было бы дождаться, когда рынок восстановится, и продать активы по приемлемой цене», — сказал финансист.

Пятая ошибка новичка — недооценка рисков. Многие обращают внимание в основном на доходность и очень мало — на риск, поэтому сильно проигрывают.

«Инвестиции — проверенный временем инструмент, но здесь есть свои подводные камни, элемент рандома, который даже эксперты не всегда могут спрогнозировать. Особенно в высокорисковых инвестициях: акции компаний нужно проверять юридически, потому что никто не будет обещать 16% годовых при условии полной безопасности ваших вложенных денег», — подытожил Троицкий.

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