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Lloyd's отказалась страховать поставки зерна без коридора под эгидой ООН

Lloyd's отказалась страховать поставки зерна без коридора от ООН

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Yoruk Isik/Reuters

По информации, полученной от генерального директора компании Lloyd's of London Джона Нила площадка для страховщиков Lloyd's не будет страховать поставки зерна из украинских портов без участия Организации Объединенных Наций (ООН) в сделке. Нил также отметил, что компания ведет активные дискуссии с ООН о страховании поставок украинского зерна и возможно потребуется изменение структуры сделки. Об Этом пишет Reuters.

Тем временем, генеральный директор страховщика Beazley Адриан Кокс сообщил, что их компания предоставляет страхование судам в альтернативном коридоре, созданном Украиной после приостановки Россией участия в зерновой сделке. Это делается для обеспечения возможности кораблям покинуть Украину.

Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после почти года ее существования, указав на несоблюдение определенных соглашений, которые предусматривали смягчение ограничений на экспорт сельхозпродукции из России. Министерство обороны России заявило, что будет рассматривать все суда, отправляющиеся в украинские порты или покидающие их, как потенциальных перевозчиков военного груза. Россия оставляет открытой возможность возврата к сделке при выполнении ее требований.

Ранее Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора.

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