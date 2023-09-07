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В США заявили о планах лидеров палаты представителей убрать помощь Киеву на $40 млрд

Punchbowl: в палате представителей США хотят убрать помощь Киеву на $40 млрд

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Kevin Lamarque/Reuters

Лидеры Республиканской партии в палате представителей Соединенных Штатов хотят исключить помощь Киеву из заявки Белого дома на дополнительное финансирование в размере $40 млрд. Об этом сообщает Punchbowl News, передает РИА Новости.

По информации издания, спикер нижней палаты конгресса США Кевин Маккарти хочет перенести суммы в промежуточный бюджет, который необходимо принять до 30 сентября, чтобы избежать «шатдауна» — приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия полноценного бюджета на 2024 финансовый год.

«Они планируют вывести финансирование Украины из дополнительного пакета, чтобы рассмотреть его отдельно», — сказано в статье.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Белый дом ведет переговоры с конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины.

До этого заместитель пресс-секретаря американского министерства обороны Сабрина Сингх говорила, что средств для оказания оборонной помощи Украине будет достаточно до конца сентября текущего года.

4 сентября министерство юстиции США планирует направить Киеву попавшие под санкции российские активы на общую сумму более $1 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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