Банк России сообщил о росте резервов

Объем международных резервов России за неделю увеличился на 3 млрд долларов и достиг 583,5 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

Как отмечается в сообщении регулятора, увеличение резервов произошло «преимущественно вследствие положительной переоценки».

На 25 августа объем резервов составлял 580,5 млрд долларов. Для сравнения, год назад, на 2 сентября, резервы России были на уровне 561,9 млрд долларов.

Напомним, международные резервы представляют собой высоколиквидные активы в иностранных валютах, золоте и других инструментах, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства.

После введения санкций против России страны Запада заморозили часть российских резервов. Тем не менее они продолжают пополняться за счет экспортных поступлений и других операций. Однако темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом.

Более половины российских резервов сейчас заморожено в связи с санкциями.

Ранее Еврокомиссия сообщила о начале консультаций о налоге на замороженные активы ЦБ РФ.