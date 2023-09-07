Украина внесла турецкого производителя стекла в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло турецкого производителя стекла Şişecam Group в список «спонсоров войны». Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

В НАПК заявили, что Şişecam Group остается крупнейшим экспортером стеклянной продукции в РФ.

Отмечается, что главными сферами работы компании являются стекольное и химическое производство. Доход компании в 2022 году вырос до $3,6 млрд.

До этого Украина внесла PepsiCo и Mars в список спонсоров войны из-за работы в России.

По показателю чистой прибыли среди производителей напитков и пищевых продуктов в России компания занимает четвертое место. В 2022 году чистая прибыль PepsiCo в России выросла на 333% — до $525 млн.

В июле прокуратура Московской области проводит проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.