Центробанк РФ назвал регионы России с самой дешевой ипотекой

Средняя ипотечная ставка в России по итогам семи месяцев этого года выросла на 1,13 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 8,29% годовых. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

К уровню 2019 года ставки по ипотеке пока не вернулись. До введения льготной ипотеки на новостройки жилищные кредиты выдавали в среднем под 9,87%.

«Самым дешевым регионом в плане ипотеки по итогам семи месяцев стала Якутия — здесь кредиты выдают в среднем под 6,11%. За нею следуют Амурская область (6,31%), Приморье (6,54%), Сахалин (6,85%) и Бурятия. Первенство дальневосточных регионов, по-видимому, объясняется действием дальневосточной ипотеки», — пишет газета.

Впрочем, на Камчатке займы все равно дороже, чем в среднем по стране: ставки по ипотеке там достигают 8,79%.

Если не брать в расчет Дальний Восток, регионами с самыми низкими ипотечными ставками являются Краснодарский край (7,38%), Адыгея (7,43%) и Ленинградская область (7,66%).

По данным Национального бюро кредитных историй средний рекомендованный семейный доход ипотечного заемщика сейчас составляет 100,4 тыс. рублей в месяц. С начала года показатель вырос на 9,8%.

До этого Центробанк привел два последствия рефинансирования ипотечного кредита и дал лайфхаки заемщикам.

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