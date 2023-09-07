В Центробанке рассказали, как правильно брать кредит

Перед тем как взять кредит, россиянам следует срежиссировать жизнь при нем. То есть стоит пожить пару месяцев на ту сумму денег, которая бы оставалась на руках после внесения платежей по займу. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ольга Милова.

«Есть простая формула: ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 30% вашего дохода. Ориентируйтесь на эту цифру. А еще лучше — составьте финансовый план, чтобы точно прогнозировать доходы и расходы. Могу порекомендовать срежиссировать жизнь при взятом кредите. То есть попробуйте пару месяцев пожить на те средства, которые должны у вас будут оставаться после того, как вы возьмете кредит», — объяснила эксперт.

По ее словам, в течение этих двух месяцев заемщик сможет понять, насколько для него комфортно и приемлемо вносить платежи по кредиту и жить на оставшиеся деньги.

«Терпимо или совсем тяжело? А сможете ли вы так продержаться весь тот срок, на который хотите взять кредит? Лучше заранее понять уровень нагрузки, прежде чем на нее решаться, чтобы успеть вовремя остановиться», — отметила Милова.

Ведь когда заемщик попадет в долговую яму, выбраться из нее будет крайне тяжело, подытожила она.

До этого в ЦБ рассказали о двух последствиях рефинансирования ипотечного кредита.

Ранее в ЦБ дали лайфхаки ипотечным заемщикам.