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Росстат рассказал об изменении цен на продукты питания

Росстат: сахар дешевеет впервые с февраля, огурцы дорожают

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

В России в период с 29 августа по 4 сентября начал дешеветь сахар, темп роста цен на свинину резко замедлился, а огурцы продолжают заметно дорожать, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

По данным ведомства, за указанный период цена на сахар впервые с февраля текущего года снизилась на 0,25%, с начала года по 4 сентября сахар подорожал на 18,82%.

Кроме этого, на неделе свинина подорожала на 0,21%, цена куриного мяса в среднем выросла на 1,53%; с начала года цены на эти продукты выросли на 8,91% и на 19,63% соответственно.

Также отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию, но темпы замедляются — минус 1,3% на отчетной неделе против 2,7% неделей ранее. Однако рост цен на огурцы продолжается третью неделю, и на отчетной неделе они подорожали на 6,02%.

До этого сообщалось, что за первое полугодие 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 7%, а в июне средняя зарплата достигла 76,5 тыс. рублей и превысила прошлогодний показатель на 14%.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обходится предложение руки и сердца.

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