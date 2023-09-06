Крупнейший муниципалитет Великобритании объявил о банкротстве

Городской совет Бирмингема, являющийся самым крупным органом местного самоуправления в Соединенном Королевстве, 5 сентября объявил о своем банкротстве. Об этом сообщил городской совет Бирмингема на своем сайте.

По словам властей, причиной банкротства стали огромные расходы на выплату компенсаций по иску профсоюзов. Работницы, занятые традиционно женскими профессиями, получали меньшую зарплату, чем мужчины.

Город выплачивает компенсации на протяжении последних 10 лет. Задолженность продолжает расти по £5-14 млн в месяц, тогда как общий долг составляет уже £650-760 млн. При этом дефицит бюджета нынешнего финансового года оценивается в £8 млн.

Муниципалитет заявил, что не располагает столь значительными средствами. Банкротство означает прекращение всех платежей, за исключением социальных выплат населению. Бирмингем — второй по численности населения город в Великобритании после Лондона, в нем проживает более миллиона человек. Еще он известен тем, что является главным местом действия в сериале Netflix «Острые козырьки».

В начале августа суд признал подразделение Oracle в России банкротом.

Ранее стала известна сумма долга Google перед российскими кредиторами.