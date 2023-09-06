Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крупнейший муниципалитет Великобритании объявил о банкротстве

Власти второго по величине города в Великобритании объявили о банкротстве

close
100%
Shutterstock

Городской совет Бирмингема, являющийся самым крупным органом местного самоуправления в Соединенном Королевстве, 5 сентября объявил о своем банкротстве. Об этом сообщил городской совет Бирмингема на своем сайте.

По словам властей, причиной банкротства стали огромные расходы на выплату компенсаций по иску профсоюзов. Работницы, занятые традиционно женскими профессиями, получали меньшую зарплату, чем мужчины.

Город выплачивает компенсации на протяжении последних 10 лет. Задолженность продолжает расти по £5-14 млн в месяц, тогда как общий долг составляет уже £650-760 млн. При этом дефицит бюджета нынешнего финансового года оценивается в £8 млн.

Муниципалитет заявил, что не располагает столь значительными средствами. Банкротство означает прекращение всех платежей, за исключением социальных выплат населению. Бирмингем — второй по численности населения город в Великобритании после Лондона, в нем проживает более миллиона человек. Еще он известен тем, что является главным местом действия в сериале Netflix «Острые козырьки».

В начале августа суд признал подразделение Oracle в России банкротом.

Ранее стала известна сумма долга Google перед российскими кредиторами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях