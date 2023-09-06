В России поддержали идею запретить микрофинансовые организации

Идея запретить в России деятельность микрофинансовых организаций (МФО) является правильной, сказал телеканалу «360» экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.

«Я, скорее, согласен, потому что ставки, которые они выдают, астрономические, особенно штрафные санкции. Как раз все эти истории с коллекторами связаны обычно не с банками, а с микрофинансовыми организациями», — отметил он.

По словам эксперта, в стране нужно обеспечивать кредитование населения, однако даже краткосрочные займы лучше брать под нормальные ставки.

«А вот микрофинансовая организация — это грабеж населения», — считает Разуваев.

6 сентября газета «Известия» писала, что в Госдуму собираются внести законопроект, предлагающий запретить деятельность микрофинансовых организаций в России. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, МФО приводят «к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере».

Ранее стало известно, на что россияне брали микрозаймы в 2023 году.