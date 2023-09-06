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Вице-премьер Новак сообщил о завершающей стадии определения трассы газопровода

Новак: «Сила Сибири-2» пройдет через Красноярск, Ангарск и Иркутск

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Павел Львов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что определение маршрута газопровода «Сила Сибири-2» в Китай находится на завершающей стадии. Об этом он написал в статье для журнала «Энергетическая политика».

По словам Новака, маршрут газопровода пройдет рядом с такими городами, как Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск и Иркутск, а затем по территории Республики Бурятия до границы с Китаем около населенного пункта Наушки.

Кроме того, рассматривается возможность строительства газопровода-отвода от Наушки до Улан-Удэ и Читы протяженностью 700 километров. Ранее было объявлено о запуске «Силы Сибири-2» в 2025 году с поставками 38 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль имеет стратегическое значение для экспорта российского топлива.

В конце июля поставки газа из России в КНР по газопроводу «Сила Сибири» превысили суточные контрактные обязательства, установив рекорд.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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