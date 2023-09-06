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В Молдавии хотят отдать «Газпрому» часть долга, остальное оспорить в суде

Молдавия согласилась оплатить «Газпрому» лишь $8,6 млн долга после аудита

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Михай Карауш/РИА Новости

Правительство Молдавии согласилось оплатить лишь $8,6 млн долга за газ перед «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, представляя результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», его слова приводит «Интерфакс».

«Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить «Газпрому», — объяснил Парликов сумму в $8,6 млн.

Сумма неподтвержденных документами долгов, по его словам, составляет $276 млн.

Долг Молдавии за газ стал спорной темой в отношении Молдавии и «Газпрома» в 2021 году. Российская компания считает, что долг Молдавии за газ составляет $709 млн, из которых сам долг $433 млн, а остальное — пеня за просрочку платежей.

«Газпром» до этого неоднократно сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию — причиной является грубое нарушение сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности молдавского оператора.

Ранее глава Минэнерго Молдавии озвучил сумму долга перед «Газпромом».

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