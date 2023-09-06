Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажирам бизнес-класса предложат меню от призеров конкурса шеф-поваров

В Москве определили победителей второго финала конкурса «SU-Шеф»

close
100%
пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф», сообщает пресс-служба авиакомпании. Блюда всех финалистов появятся в новом меню класса «Бизнес» уже в декабре.

Финал конкурса состоялся 5 сентября в столичном ресторане Onest. Его участниками стали 16 шеф-поваров «Фестиваля в мегаполисах», которые получили больше всего положительных откликов гурманов. Финалисты подготовили для конкурса холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри. Также в дегустации приняли участие топ-менеджеры «Аэрофлота».

Так, по результатам конкурса первое место занял бренд-шеф ресторана «MON CHOUCHOU» в Санкт-Петербурге Дмитрий Решетников. На втором месте оказался шеф-повар ресторана «Red Wall» в Нижнем Новгороде Игорь Шиянов. Замкнул тройку лидеров место шеф-повар ресторана «Чешуя» в Красноярске Роман Чемеренко.

«Бортовая кухня — это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет — это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями. Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок», — отметил Решетников.

Отмечается, что приз зрительских симпатий от бренд-шефа поставщика бортового питания «Аэрофлота» — ЗАО «Аэромар» получил московский шеф-повар Евгений Кузнецов из ресторана «СибирьСибирь».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Аэрофлот» запустил новое бортовое меню класса «Бизнес». Блюда для меню разработал бренд-шеф АО «Аэромар» Владимир Соколовский при участии победителей всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях