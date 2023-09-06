Пассажирам бизнес-класса предложат меню от призеров конкурса шеф-поваров

«Аэрофлот» подвел итоги второго финала всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф», сообщает пресс-служба авиакомпании. Блюда всех финалистов появятся в новом меню класса «Бизнес» уже в декабре.

Финал конкурса состоялся 5 сентября в столичном ресторане Onest. Его участниками стали 16 шеф-поваров «Фестиваля в мегаполисах», которые получили больше всего положительных откликов гурманов. Финалисты подготовили для конкурса холодные закуски, мясное и рыбное горячее. Лучшие блюда выбирало профессиональное жюри. Также в дегустации приняли участие топ-менеджеры «Аэрофлота».

Так, по результатам конкурса первое место занял бренд-шеф ресторана «MON CHOUCHOU» в Санкт-Петербурге Дмитрий Решетников. На втором месте оказался шеф-повар ресторана «Red Wall» в Нижнем Новгороде Игорь Шиянов. Замкнул тройку лидеров место шеф-повар ресторана «Чешуя» в Красноярске Роман Чемеренко.

«Бортовая кухня — это новый, неизведанный жанр для меня. Любой авиаперелет — это приключение и предвкушение чего-то нового. Создавая закуски и горячие блюда для бизнес-класса лучшей авиакомпании страны, я вдохновлялся этими ощущениями. Я счастлив, что жюри так высоко оценило мою рецептуру и исполнение, и признателен коллегам за интересный творческий поединок», — отметил Решетников.

Отмечается, что приз зрительских симпатий от бренд-шефа поставщика бортового питания «Аэрофлота» — ЗАО «Аэромар» получил московский шеф-повар Евгений Кузнецов из ресторана «СибирьСибирь».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «Аэрофлот» запустил новое бортовое меню класса «Бизнес». Блюда для меню разработал бренд-шеф АО «Аэромар» Владимир Соколовский при участии победителей всероссийского гастрономического конкурса «SU-Шеф».