Золу будут применять при строительстве домов и дорог по всей стране

Российские власти планируют применять золу при строительстве домов и дорог по всей стране. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации издания, на совещании комиссии по энергетике Госсовета было предложено ввести приоритетное использование золы на федеральных, региональных и местных стройках дорог, а также домов при подтверждении технико-экономической целесообразности.

Об этом говорится в проекте протокола совещания от 23 августа, с которым ознакомились «Известия». Как рассказал изданию источник в отрасли, знакомый с ситуацией, финальная версия проекта протокола будет направлена на рассмотрение в правительство до конца сентября.

По данным Минстроя, приведенным в проекте протокола комиссии Госсовета, использование золошлаков в качестве компонента бетонной смеси позволяет снижать себестоимость стройматериалов на 10–20%.

В Минприроды также указали, что вопрос использования ЗШО в строительстве будет прорабатываться с участниками профильного сообщества и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

До этого «Российская газета» писала, что Счетная палата призвала запустить в РФ так называемую «зеленую ипотеку» — новый вид кредитов на жилье, который бы стимулировал строительство энергоэффективных домов.

В августе в строительной компании «Дачный Сезон» спрогнозировали, что спрос россиян на загородные дома комфорт-класса к осени вырастет на 16-20%.

Ранее в ДОМ.РФ рассказали о развитии «зеленых» финансовых инструментов в строительстве.